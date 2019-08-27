Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На юге Испании прошел мощный торнадо

Комментариев: 1
Смерчь ламал деревья и повредил линии электропередач. Непогода накрыла почти всю Испанию, но торнадо зафиксировали только поблизости от Малаги.

Испанским городом Малага пронесся торнадо, повредив деревья и линии электропередач. Об этом сообщает The Local во вторник, 27 августа.

Смерч зафиксировали в понедельник, 26 августа. Местные жители засняли на видео, как мощный вихрь двигался по направлению к муниципалитету Кампильйос. В один момент торнадо задел электрическую опору, вызвав искры.

Вихрь разрушал деревья и линии электропередач, однако о других повреждениях не сообщается. В понедельник большая часть Испании страдала от штормов, в стране зарегистрировали более 9800 ударов молнии. В Мадриде из-за сильных осадков перекрывали метро и закрывали дороги.

Напомним, что ранее в Таиланде очевидцы сняли над морем двойной смерч.

СМИ также сообщали, что Трамп хотел использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Испания, ураган, торнадо, смерч
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
ANDREICH    27.08.2019, 16:23
Оценка:  0
ANDREICH
волю бійцям добровольцям Торнадо
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь