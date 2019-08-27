На юге Испании прошел мощный торнадо
Испанским городом Малага пронесся торнадо, повредив деревья и линии электропередач. Об этом сообщает The Local во вторник, 27 августа.
Смерч зафиксировали в понедельник, 26 августа. Местные жители засняли на видео, как мощный вихрь двигался по направлению к муниципалитету Кампильйос. В один момент торнадо задел электрическую опору, вызвав искры.
Vista del tornado de esta tarde desde #Campillos (M'alaga) pic.twitter.com/G40MV5v12B— MeteoCampillos (@MeteoCampillos) August 26, 2019
Вихрь разрушал деревья и линии электропередач, однако о других повреждениях не сообщается. В понедельник большая часть Испании страдала от штормов, в стране зарегистрировали более 9800 ударов молнии. В Мадриде из-за сильных осадков перекрывали метро и закрывали дороги.
Me siguen llegando m'as v'ideos del #tornado en #Campillos. Aqu'i se ve c'omo destroza unas instalaciones el'ectricas @guardiacivil @E112Andalucia @ManoloCastillo @DiarioSUR pic.twitter.com/mLl9V1ODBX— Jos'e Luis Manj'on (@joseluis_manjon) August 26, 2019
Напомним, что ранее в Таиланде очевидцы сняли над морем двойной смерч.
СМИ также сообщали, что Трамп хотел использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами.
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