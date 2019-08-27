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Путин показал Эрдогану новейший истребитель Су-57

Комментариев: 11
Анкара рассматривает возможность приобретений у России авиационной техники, утверждают СМИ.
Путин и Эрдоган на авиасалоне МАКС-2019
Путин и Эрдоган на авиасалоне МАКС-2019

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57 на экспозиции авиасалона МАКС-2019, который проходит в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 27 августа.

Отмечается, что после того, как два лидера поднялись по лестнице, чтобы осмотреть кабину, к ним присоединились министры обороны их стран.

Как известно, в России Су-57 называют самолетом пятого поколения. Эрдоган поинтересовался у Путина летает ли уже эта машина. Путин подтвердил: "Летает".

Тогда президент Турции спросил, можно ли купить этот самолет. Путин ответил утвердительно: "Можете купить", после чего оба рассмеялись.

Российский истребитель пятого поколения представили на МАКСе еще в 2011 году, тогда он был известен под заводским шифром Т-50. Но все эти годы увидеть его можно было только в небе, во время летной программы. В этом же году впервые представится возможность увидеть Су-57 вблизи - на статической экспозиции.

Также президенты РФ и Турции осмотрели представленный на экспозиции истребитель Су-35, средний вертолет Ка-62 и тяжелый вертолет Ми-38.

Затем они перешли к самолету-амфибии Бе-200, после чего поднялись на борт российского гражданского самолета МС-21. В частности, на борту они осмотрели кабину и салон новейшего лайнера.

Позднее Путин и Эрдоган посмотрели летную программу, в которой были представлены в том числе новинки – МС-21-300, Ми-38 и Су-57.

Cмотрите фотогалерею: Путин показал Эрдогану новейший истребитель Су-57

В связи с визитом Эрдогана и переговорами двух президентов СМИ делают предположения о том, будут ли они обсуждать возможную закупку истребителей Су-35. Ранее турецкие СМИ сообщали, что Анкара, после того, как Вашингтон исключил Турцию из программы истребителей-бомбардировщиков F-35, рассматривает возможность закупки у России многоцелевых истребителей Су-35.

Между тем, сегодня уже стало известно, что первый российский самолет с элементами С-400 прибыл в Турцию в рамках второго этапа поставок этих систем.

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Теги: Россия, Москва, авиация, Путин, самолет, Турция, видео, фото, истребитель, Владимир Путин, Эрдоган, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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LoveFreedom    27.08.2019, 16:57
Оценка:  0
LoveFreedom
пусть эря покупает и самолетики)нужно же сс 400 что то сбивать))как показала жизнь они любят сбивать только свои самолеты)
VSHIVANKA    27.08.2019, 16:53
Оценка:  -5
VSHIVANKA
А НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ПАРАШЮТИСТЫ СЛОЖИЛИ В НЕБЕ ТРИЗУБ!!!
СУГС !!!
LoveFreedom    27.08.2019, 16:55
Оценка:  +1
LoveFreedom
который загнали каца.пу в зад))
LoveFreedom    27.08.2019, 16:46
Оценка:  +1
LoveFreedom
начали разрабатывать его еще при союзе...2001 возобновили проэкт в 2019 пошли в серию...а такой ли он новый?))и не потому ли Индия отказалась от него?))
LoveFreedom    27.08.2019, 16:52
Оценка:  +1
LoveFreedom
штаты свой выпускают с 2011 года)правда кац.апье в википедии,рюськой,яро утверждает что амеры спиздили их технологии....хотя жизнь и история показывает обратное...кац.апы все пи.здят,правда все равно сами до ума довести не могут)
VSHIVANKA    27.08.2019, 16:57
Оценка:  -4
VSHIVANKA
СМЕШНО ЧИТАТЬ КОММЕНТАРИИ ГОЛОДРАНЦЕВ ПРОЗЯБАЮЩИХ НА САМОЙ НИЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ, НЕ ИМЕЮЩИХ НИЧЕГО СВОЕГО КРОМЕ ДОЛГОВ , ГРЯЗИ ПОД НОГТЯМИ И ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩИХСЯ ХОЗЯЕВ, НО УСЕРДНО, ПРИ ЛЮБОМ УДОБНОМ СЛУЧАЕ СТАРАЮЩИХСЯ ВЫЛИЗАТЬ ИМ ЗАДНИЦУ И ВОЗВЫСИТЬ НАД ВСЕМ МИРОМ....))))
НЕРАБЫ ХУЛЕ....))))
WTF2wtf    27.08.2019, 17:02
Оценка:  +2
WTF2wtf
Быдлобот ольгинский щас тупо тащится с того,
что россия опустила оккупированный ей Донбасс намного ниже любого другого региона Украины?
Луганчане и дончане только завидовать теперь могут тем же одесситам ...
Peyot    27.08.2019, 16:52
Оценка:  +1
Peyot
Эрдоган просто тоже уже 18 лет у руля и уже перекроил конституцию под себя... короче он тоже из клуба диктаторов. Трамп тоже мечтает туда но пока что бетонные институты права США ему не по зубам хотя подгрызает он их везде где может.
Peyot    27.08.2019, 16:33
Оценка:  +7
Peyot
это те су-57 что даже Индия назвала говном и вышла из сделки?)))) типа арматы? летают только на буксире?))))
LoveFreedom    27.08.2019, 16:38
Оценка:  +5
LoveFreedom
те..те))
ANDREICH    27.08.2019, 16:29
Оценка:  +3
ANDREICH
пора ПоНовому санції вводить
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