Бомбардировщики B-2 Spirit будут базироваться на базе британских ВВС Фэрфорд на юго-западе Англии.

Американские военные перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика B-2 Spirit. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM).

Отмечается, что бомбардировщики-"невидимки", изготовленные по технологии "стелс", прибыли из США в зону ответственности EUCOM для интеграции на потенциальном театре военных действий и летных тренировок.

Бомбардировщики будут базироваться на базе британских ВВС Фэрфорд на юго-западе Англии.

Cмотрите фотогалерею: США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Как отмечается, совместные тренировочные полеты B-2 Spirit с европейскими союзниками позволят улучшить оперативную совместимость бомбардировщиков и выстроить стратегические отношения, необходимые для противостояния широкому спектру глобальных вызовов.

Ранее сообщалось, США перебросили в Европу стратегические высотные разведывательные самолеты U2S. Они также приземлились на авиабазе Фэрфорд.

Таже нынешним летом США впервые перебросили истребители F-22 в Катар.

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