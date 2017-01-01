Трамп назвал саммит G7 большим успехом

Американский президент раскритиковал освещение некоторыми СМИ саммита G7, прошедшего во Франции.

Встреча лидеров стран "Большой семерки" в Биаррице была успешной для Вашингтона. Об этом во вторник, 27 августа, заявил президент США Дональд Трамп.

При этом он раскритиковал освещение некоторыми СМИ саммита G7.

"Саммит был большим успехом для США и для всех. Вымышленные новости не имеют отношения к тому, что на самом деле происходило. Это было отлично!" - написал Трамп в Twitter.

Также он подчеркнул, что видел много лживых новостей про саммит. "Не хорошо!" - подчеркнул он.

Трамп также заявил, что посмеялся, когда читал, по его мнению, ложные новости про его желание использовать ядерное оружие для отпугивания ураганов от берега. "Мне так смешно еще никогда не было!", - заявил Трамп.

Кроме того, он похвалил своего бразильского коллегу Жаира Болсонару за решение проблемы пожаров в амазонских лесах.

"Он очень усердно работает над [тушением] пожаров и во всех отношениях делает отличную работу для жителей Бразилии - это нелегко. Он и его страна пользуются полной поддержкой США", - написал Трамп.

Как сообщалось, саммит G7 проходил в Биаррице 24-26 августа. По его итогам было принято заявление по ряду рассмотренных вопросов.

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