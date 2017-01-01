Президент Бразилии потребовал извинений от Макрона

Эммануэль Макрон должен отказаться от своих слов в адрес президента Бразилии. Только после этого страна может принять "что-то от Франции".

Президент Бразилии Жаир Болсонару готов обсудить помощь G7 в борьбе с пожарами в Амазонии, если президент Франции Эммануэль Макрон извинится за оскорбления в его адрес. Об этом сообщает BFMTV во вторник, 27 августа.

"Прежде всего, господин Макрон должен отозвать оскорбления против меня", – сказал президент Бразилии и сказал, что Макрон назвал его "лжецом" в вопросе экологических обязательств.

"Прежде чем мы начнем говорить или принимать что-то от Франции... он должен отказаться от этих слов, а потом мы сможем говорить", – отметил он.

Напомним, на саммите во Франции лидеры G7 договорились учредить фонд в размере 20 млн долларов для борьбы с пожарами в тропических лесах Амазонии.

Однако Бразилия отказалась от помощи стран G7. А глава администрации Болсонару преположил, что эти ресурсы более актуальны для лесовосстановления Европы, а также напомнил Макрону о в соборе Парижской богоматери.

Ранее Макрон назвал ситуацию с пожарами в Амазонии международным кризисом, призвав страны Большой семерки обсудить эту проблему на саммите в Биаррице.

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