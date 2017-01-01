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Сенаторы США призвали Трампа отказаться от возвращения РФ в G7

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Москва не обладает ни демократическими институтами, ни экономическим потенциалом.
Сенаторы США против возвращения РФ в G8
Сенаторы США против возвращения РФ в G8

Американские сенаторы-демократы направили письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразили свое несогласие с идеей возвращения к формату G8 с участием России. Текст письма опубликован на сайте демократического меньшинства Сената Конгресса США.

"Мы пишем, чтобы выразить наше решительное несогласие с восстановлением президента России Владимира Путина и Российской Федерации в составе Группы семи. G7 служит экономическим советом демократий, призванным продвигать мировую экономику в соответствии с международным правом и общими ценностями. Россия в настоящий момент не обладает ни демократическими институтами, ни экономическим потенциалом для воссоединения с Группой семи", - утверждают авторы письма.

По мнению законодателей, Москва "не готова вносить продуктивный вклад в усилия G7", и формат G8 не может быть восстановлен, пока "российское правительство не предпримет наглядные меры, чтобы показать свою готовность вести себя ответственно как внутри страны, так и за ее пределами".

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, РФ можно пригласить в G7 в качестве гостя. Страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе – лидеров не входящих в G7 стран.

Как сообщалось, Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с лидерами других стран группы, настаивая на том, что Россия должна вернуться в ее состав.

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Теги: Россия, США, G8, письмо, Дональд Трамп, сенатор
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Источник: korrespondent.net

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