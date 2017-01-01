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Во Франции нейтрализовали вирус, заразивший почти миллион компьютеров

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Это преступное сообщество действовало в мировых сетях не менее трех лет.
Во Франции нейтрализовали вирус, который подчинил себе 850 тысяч компьютеров
Во Франции нейтрализовали вирус, который подчинил себе 850 тысяч компьютеров

Специальный Центр французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью сумел нейтрализовать вирус, который на протяжении долгого времени использовала в своих целях крупная сеть хакеров. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее данным, в ходе противодействия киберпреступникам жандармам удалось обезвредить задействованные в их атаках более чем 850 тысяч компьютеров. Они принадлежали пользователям, ничего не знавшим о том, что их оборудование находится под дистанционным контролем хакеров.

По данным жандармерии, это преступное сообщество действовало в мировых сетях не менее трех лет. Операции правоохранительных органов предшествовали долгие и тщательные разведывательные действия.

Эксперты жандармерии выяснили, что атаки проводились с сервера, распложенного в парижском районе. В ходе завершающей фазы операции специалистами был уничтожен "червь" - вредоносная программа, которая позволяла хакерам проникать даже в государственные сайты.

Ранее хакеры совершили атаку на образовательную сеть финского города Пори.

В Пентагоне сообщили о взломе базы данных

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Теги: хакеры, Вирус, Франция, киберпреступность, кибератака
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Источник: korrespondent.net

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