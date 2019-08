В Нью-Йорке при обрушении дома погиб рабочий

Один человек погиб, пятеро пострадали при частичном обрушении строящегося дома в районе Бронкс. Об этом сообщила в Twitter служба пожарной охраны крупнейшего мегаполиса США.

Пожарным удалось извлечь человека из-под обломков, он скончался от полученных травм. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

По данным телеканала NBC, строительные леса и элементы конструкции обрушились на рабочих, которые находились в здании. По какой причине, пока не уточняется. Как ожидается, местные власти проведут расследование.

#FDNY Chief of Special Operations John Esposito gives an update from the scene of today’s partial building collapse at 92 East 208 Street in the #Bronx. https://t.co/W4QaeAZy04 pic.twitter.com/PwlOCXbATa