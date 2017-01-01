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В Нью-Йорке при обрушении дома погиб рабочий

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Строительные леса и элементы конструкции обрушились на рабочих, которые находились в здании.
При обрушении дома погиб один человек
При обрушении дома погиб один человек
twitter.com/FDNY

Один человек погиб, пятеро пострадали при частичном обрушении строящегося дома в районе Бронкс. Об этом сообщила в Twitter служба пожарной охраны крупнейшего мегаполиса США.

Пожарным удалось извлечь человека из-под обломков, он скончался от полученных травм. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

По данным телеканала NBC, строительные леса и элементы конструкции обрушились на рабочих, которые находились в здании. По какой причине, пока не уточняется. Как ожидается, местные власти проведут расследование.

Ранее торговый центр в американском городе Колумбия частично обрушился из-за взрыва газа.

В Турции рухнул мост с людьми

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Теги: США, смерть, Нью-Йорк, обрушение, рабочий
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Источник: korrespondent.net

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