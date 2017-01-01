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В Таиланде найден 128-летний мужчина - СМИ

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Достичь столь преклонных лет ему помогли регулярные занятия спортом и здоровое питание.
В Таиланде обнаружен долгожитель предположительно возрастом 128 лет
В Таиланде обнаружен долгожитель предположительно возрастом 128 лет
thairesidents.com

Житель небольшой деревни Монсомбун на северо-востоке Таиланда по имени Он Парнчомпху утверждает, что ему 128 лет. Как сообщил местный новостной портал The Thaiger, датой рождения в удостоверении личности возможного долгожителя значится 9 апреля 1891 года.

"Если возможно, я бы хотел дожить до своего 200-ого дня рождения", - приводит портал слова Он Парнчомпху .

Мужчина считает, что достичь столь преклонных лет ему помогли регулярные занятия спортом и здоровое питание. Даже в своем почтенном возрасте он сохраняет хорошую физическую форму и здравый ум.

К примеру, до сих пор Он Парнчомпху продолжает помогать по дому своей "относительно юной" 70-летней супруге. За годы совместной жизни семейная пара вырастила семь детей и 11 внуков, которые также проживают в Монсомбун.

Если информация о возрасте долгожителя подтвердится, Он Парнчомпху может стать самым пожилым мужчиной не только в Таиланде, но и во всем мире.

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В мире выросло число долгожителей

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Теги: Таиланд, долголетие, долгожитель
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Источник: korrespondent.net

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