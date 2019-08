В Китае самолет задымился перед рейсом

Никто из пассажиров и членов экипажа лайнера китайской авиакомпании Air China не пострадал в результате инцидента с возгоранием в багажном отсеке в пекинском международном аэропорту Шоуду. Об этом сообщил портал Aeronautics.

Лайнер не смог вылететь в Токио из-за задымления в салоне. Инцидент произошел при посадке на рейс CA183. Командир воздушного судна выключил двигатели, а экипаж оперативно эвакуировал пассажиров. Причина возгорания выясняется, ведется следствие.

Another angle pic.twitter.com/gkhaE2JrOe

В социальных сетях распространялись фотографии и видеозаписи, сделанные пассажирами, находившимися в других самолетах и в здании аэропорта. Из этих кадров можно сделать вывод, что в результате возгорания пострадал фюзеляж самолета.

Video clip taken by passenger inside the terminal pic.twitter.com/4KnIhzoGIO