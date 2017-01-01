В Китае самолет задымился перед рейсом
Никто из пассажиров и членов экипажа лайнера китайской авиакомпании Air China не пострадал в результате инцидента с возгоранием в багажном отсеке в пекинском международном аэропорту Шоуду. Об этом сообщил портал Aeronautics.
Лайнер не смог вылететь в Токио из-за задымления в салоне. Инцидент произошел при посадке на рейс CA183. Командир воздушного судна выключил двигатели, а экипаж оперативно эвакуировал пассажиров. Причина возгорания выясняется, ведется следствие.
Another angle pic.twitter.com/gkhaE2JrOe— ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) 27 августа 2019 г.
В социальных сетях распространялись фотографии и видеозаписи, сделанные пассажирами, находившимися в других самолетах и в здании аэропорта. Из этих кадров можно сделать вывод, что в результате возгорания пострадал фюзеляж самолета.
Video clip taken by passenger inside the terminal pic.twitter.com/4KnIhzoGIO— ChinaAviationReview (@ChinaAvReview) 27 августа 2019 г.
Ранее в Калифорнии пассажирский самолет Cessna Citation загорелся во время взлета на взлетно-посадочной полосе.
Самолет задымился при посадке в Испании
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