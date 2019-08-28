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США одобрили поставки Литве 500 бронеавтомобилей

Комментариев: 7
Выполнение контракта отвечает интересам внешней политики и национальной безопасности страны.
США поставят Литве бронеавтомобилей на сумму в $170 млн
США поставят Литве бронеавтомобилей на сумму в $170 млн
military.com

Американская администрация приняла решение продать Литве 500 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV модификации M1278A1 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $170,8 млн. Об этом сообщило Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности.

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США". Предлагаемая продажа поможет "усилить возможности Литвы для противостояния существующим и будущим угрозам со стороны противников".

"Предлагаемая продажа этого оборудования не приведет к изменению военного баланса в регионе", - утверждают также американские власти.

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

Ранее американская администрация приняла решение продать Японии противоракеты SM-3 Block-IIA на общую сумму в $3,295 млрд. 

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Теги: США, Литва, бронетехника, бронемашина, ПОСТАВКИ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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толян04    28.08.2019, 07:34
Оценка:  0
толян04
а где гордые лятовцы стоКа водителей наберут?!))))
Мыкола    28.08.2019, 07:23
Оценка:  -1
Мыкола
Кое у кого вата в голове ! К сожалению, эти люди этого совершенно не замечают .! В Украине таких людей добрая половина.Может и больше !
VSHIVANKA    28.08.2019, 07:10
Оценка:  0
VSHIVANKA
БЕЗ ЛОХА И ЖИЗНЬ ПЛОХА !!!!
ВПК США ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ !!!
РУССКИЕ ИДУТ !!! )))))
Russian-Troll    28.08.2019, 07:09
Оценка:  0
Russian-Troll
Удивительные молодцы америкосы, всех своих холопов подсадили на свою продукцию, да ещё и «Одобряют», типа одолжение делают.
Хитрый-Лис    28.08.2019, 07:40
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Башар Асад ваш дрЮг и товарищь?
ЛОсуЛАчка    28.08.2019, 07:05
Оценка:  0
ЛОсуЛАчка
Хороший аппарат давить вату ))
Хитрый-Лис    28.08.2019, 07:41
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Вата туда не сунется ибо получит такой пЯзды.............
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