У берегов Африки при крушении судна погибли около 20 человек

Моряки спасли 111 человек из затонувшего пассажирского судна, которое направлялось из Камеруна в Нигерию.

В результате аварии пассажирского судна у побережья Камеруна погибли по меньшей мере 17 человек. Об этом заявил Бернард Окалия Билай, губернатор Юго-Западного региона Камеруна, где произошла трагедия, пишет Xinhua

"Три тела была найдены на месте аварии сразу после инцидента. Еще 14 тел были обнаружены в течение следующих дней", - заявил Билай.

Он добавил, что четверо пассажиров судна была спасены нигерийскими рыбаками и еще 107 - камерунскими моряками.

Спасательная операция продолжается до сих пор, причины аварии пока остаются неизвестными.

Отмечается, что пассажирское судно двигалось из соседней Нигерии в гавань Тико в Камеруне, но затонуло. По информации компании-оператора судна, на борту находилось 132 человека, включая экипаж.

Среди возможных причин аварии называется перегрузки, однако бытуют также версии о плохой погоде и подводный камень.

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