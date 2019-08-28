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Макрон обратился к дипломатам с "российской" речью

Комментариев: 14
Президент Франции считает, что восстановление Европы невозможно без восстановления связи с Россией.
Макрон во время выступления сделал особый акцент на России
Макрон во время выступления сделал особый акцент на России

Президент Эммануэль Макрон заявил, что "Европа исчезнет", если не сможет переосмыслить свою стратегию в отношении России. Об этом он сказал во время своей ежегодной речи перед французскими дипломатами во вторник, 27 августа, сообщает Euractiv.

На фоне того, как США, Россия и Китай борются за гегемонию в мире, Макрон подчеркнул, что Европа может решить быть или "меньшим союзником одних или других, или принять участие в игре".

Отмечается, что в ходе своего выступления Макрон сделал особый акцент на России.

"Мы не можем восстановить Европу без восстановления связи с Россией, иначе Россия станет ближе к другим государствам", - сказал он.

Макрон также отметил, что новые антироссийские санкции противоречат интересах Европы.

"Некоторые наши союзники всегда будут подталкивать нас к внедрению больше санкций, но это не в наших интересах. Нам нужно построить архитектуру доверия в Европе", - настаивал президент Франции.

Он также рассказал о внутренних проблемах России, к которым Европе нужно быть готовой.

"ВВП России эквивалентен ВВП Испании, и ее население сокращается. Вы думаете, кто-то сможет так продержаться? Нам нужно предложить этой стране стратегический вариант, который ей неизбежно потребуется", - сказал он.

Макрон также отметил необходимость восстановления "европейского суверенитета". Президент Франции считает, что "суверенитет" - это не грязное слово, которое следует оставить экстремистам.

Франция и Россия обсудят Минские соглашения в формате "2+2"

Ранее сообщалось, Макрон призвал Европу пересмотреть отношения с Россией, чтобы проверить свои глобальные амбиции и избежать попадания в гущу новой холодной войны.

Ранее Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.

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Теги: Россия, Европа, Франция, санкции против России, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (14)
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Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 12:27
Оценка:  -8
Зарин_и_Зоман
Я бы назвал всё это зрадной зрадой. Он там что с Претемнейшим, крымских помидоров объелся что ли?
White_Water    28.08.2019, 12:30
Оценка:  +8
White_Water
Просто решил немного подоить кремль .
Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 12:37
Оценка:  -9
Зарин_и_Зоман
Каким же образом?
White_Water    28.08.2019, 12:43
Оценка:  +8
White_Water
Прямым, весь пророссийский бред оплачивается кремлем регулярно
Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 12:58
Оценка:  -1
Зарин_и_Зоман
Хм... Но кто тогда оплачивает Ваш ежедневный бред?
Via_dolorosa    28.08.2019, 12:11
Оценка:  +3
Via_dolorosa
а зачем ЕС нужна дремуча пост_Совковая раша от которой кроме энергоресурсов и взять то не чего.
White_Water    28.08.2019, 12:16
Оценка:  +4
White_Water
Энергоресурсы на россии на исходе. Нефть уже сейчас грязная пошла. Остатки газа газпрем досасывает на Таймыре. Дальше разведанных месторождений нет совсем. Из Белушей газпром ушел по причине бесперспективности местных пластов. Примерно в 2025г. газ на россии все
VSHIVANKA    28.08.2019, 12:19
Оценка:  -8
VSHIVANKA
ЖАЛЬ , ЧТО ЭУРОПЭЙЦИ ЭТОГО НЕ УВИДЯТ .....
ЩЕНЕВМЕРЛОВКА В СОВРЕМЕННЫХ ГРАНИЦАХ УЖЕ НА ПОСЛЕДНИХ ВЗДОХАХ.....))))
Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 12:25
Оценка:  -7
Зарин_и_Зоман
Вам обоим необходимо срочно донести свои соображения до Макрона, пока он дров не наломал! Он ведь ничего этого не знает и БигМир не читает! Удивительно, как при таком жутком президенте Франция остаётся одной из ведущих мировых экономик!
С Трампом тоже свяжитесь - твитните ему, он это любит!
White_Water    28.08.2019, 12:26
Оценка:  +6
White_Water
Пока издыхает россия.
VSHIVANKA    28.08.2019, 12:17
Оценка:  -7
VSHIVANKA
АГА, ТО ЛИ ДЕЛО СЫТАЯ , БОГАТАЯ , НЕЗАВИСИМАЯ , ЭУРОПЭЙСЬКА ЩЕНЕВМЕРЛОВКА .....)))))
White_Water    28.08.2019, 12:25
Оценка:  +4
White_Water
С временно оккупированных Крыма и части Донбасса люди бегут за продуктами в Украину, а не наоборот. А чего так ? Неужели вонючие щи стали поперек горла ?
White_Water    28.08.2019, 11:58
Оценка:  +3
White_Water
Речь настоящего степендиата газпрома
T-REX2    28.08.2019, 11:45
Оценка:  -6
T-REX2
Ах тыж зрадище какое!!!Срочно в МЫРОТВОРЕЦЬ.
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