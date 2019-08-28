Макрон обратился к дипломатам с "российской" речью

Президент Франции считает, что восстановление Европы невозможно без восстановления связи с Россией.

Макрон во время выступления сделал особый акцент на России

Президент Эммануэль Макрон заявил, что "Европа исчезнет", если не сможет переосмыслить свою стратегию в отношении России. Об этом он сказал во время своей ежегодной речи перед французскими дипломатами во вторник, 27 августа, сообщает Euractiv.

На фоне того, как США, Россия и Китай борются за гегемонию в мире, Макрон подчеркнул, что Европа может решить быть или "меньшим союзником одних или других, или принять участие в игре".

Отмечается, что в ходе своего выступления Макрон сделал особый акцент на России.

"Мы не можем восстановить Европу без восстановления связи с Россией, иначе Россия станет ближе к другим государствам", - сказал он.

Макрон также отметил, что новые антироссийские санкции противоречат интересах Европы.

"Некоторые наши союзники всегда будут подталкивать нас к внедрению больше санкций, но это не в наших интересах. Нам нужно построить архитектуру доверия в Европе", - настаивал президент Франции.

Он также рассказал о внутренних проблемах России, к которым Европе нужно быть готовой.

"ВВП России эквивалентен ВВП Испании, и ее население сокращается. Вы думаете, кто-то сможет так продержаться? Нам нужно предложить этой стране стратегический вариант, который ей неизбежно потребуется", - сказал он.

Макрон также отметил необходимость восстановления "европейского суверенитета". Президент Франции считает, что "суверенитет" - это не грязное слово, которое следует оставить экстремистам.

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Ранее сообщалось, Макрон призвал Европу пересмотреть отношения с Россией, чтобы проверить свои глобальные амбиции и избежать попадания в гущу новой холодной войны.

Ранее Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.

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