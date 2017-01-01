В Мексике бар забросали "коктейлями Молотова", погибли 23 человека

Преступники вначале открыли огонь из оружия, после чего начали кидать внутрь бутылки с зажигательной смесью.

В мексиканском городе Коацакоалькос в ночь на 28 августа неизвестные забросали бар "коктейлями Молотова". В результате атаки погибли 23 человека, сообщает El Universal.

По данным издания, в баре произошел взрыв и пожар. По словам очевидцев, речь идет о преднамеренной атаке с помощью "коктейлей Молотова". Преступники вначале открыли огонь из оружия, после чего начали кидать внутрь бутылки с зажигательной смесью.

23 people killed as bar in #Coatzacoalcos, eastern #Mexico set on fire Tuesday night pic.twitter.com/aQ9miofdQB — David de la Paz (@daviddelapaz) 28 августа 2019 г.

Сообщается о 23 погибших, в том числе восьми женщинах. Еще 13 человек пострадали и были госпитализированы.

23 personas muertas y 13 heridos por el ataque a un bar en Coatzacoalcos, Veracruz



V-E-I-N-T-I-T-R-E-S



Este es el horror con el que hoy terminamos el d'ia.



Bombas Molotov que provocaron un incendio.pic.twitter.com/VhEb3ieO6s — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 28 августа 2019 г.

Excelsior отмечает, что бар в портовом городе находился в районе, который считается местом столкновения конфликтующих преступных группировок. Газета Razon пишет, что министерство госбезопасности Мексики уже начало операцию по поиску и задержанию нападавших.

Ранее сообщалось, что в Испании автомобиль въехал в террасу бара. Большинство пострадавших получили травмы, не угрожающие жизни, девять человек уже выписаны из больницы.

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