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В Мексике бар забросали "коктейлями Молотова", погибли 23 человека

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Преступники вначале открыли огонь из оружия, после чего начали кидать внутрь бутылки с зажигательной смесью.
Жертвами нападения стали восемь женщин и 15 мужчин
Жертвами нападения стали восемь женщин и 15 мужчин
twitter.com/daviddelapaz

В мексиканском городе Коацакоалькос в ночь на 28 августа неизвестные забросали бар "коктейлями Молотова". В результате атаки погибли 23 человека, сообщает El Universal.

По данным издания, в баре произошел взрыв и пожар. По словам очевидцев, речь идет о преднамеренной атаке с помощью "коктейлей Молотова". Преступники вначале открыли огонь из оружия, после чего начали кидать внутрь бутылки с зажигательной смесью.

Сообщается о 23 погибших, в том числе восьми женщинах. Еще 13 человек пострадали и были госпитализированы.

Excelsior отмечает, что бар в портовом городе находился в районе, который считается местом столкновения конфликтующих преступных группировок. Газета Razon пишет, что министерство госбезопасности Мексики уже начало операцию по поиску и задержанию нападавших.

Ранее сообщалось, что в Испании автомобиль въехал в террасу бара. Большинство пострадавших получили травмы, не угрожающие жизни, девять человек уже выписаны из больницы.

 

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Теги: Мексика, стрельба, нападение, бар, погибшие, Коктейль Молотова
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Источник: korrespondent.net

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