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Будущих нардепов в Раде учат жать на кнопки

Комментариев: 6
Избранные народные депутаты из фракции Слуга народа почти в полном составе пришли в сессионный зал на мастер-класс.
Депутатам проводят мастер-класс по голосованию
Депутатам проводят мастер-класс по голосованию

В зале заседаний Верховной Рады в среду, 28 августа, проходит обучение новоизбранных народных депутатов девятого созыва, сообщает LB.ua.

Представители Аппарата Рады и руководители главных структурных подразделений проводят мастер-класс для будущих депутатов, также проходит тестирование системы голосования Рада-3.

Обучение проходит строго без присутствия прессы. В то же время, все входы на территорию парламента охраняют патрули полиции.

Отмечается, что в сессионный зал пришли почти в полном составе будущие нардепы фракции Слуга народа, которые голосуют и на табло высвечивается цифра парламентского большинства для результативного принятия решений.

 

Ранее сообщалось, что Верховная Рада должна перейти на новую систему голосования Рада-4 после зимних каникул.

Напомним, на прошлой неделе новые нардепы утвердили сценарий проведения первого торжественного заседания Рады девятого созыва, которое состоится 29 августа.

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Теги: Мексика, фото, взрыв, пожар, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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lusyika    28.08.2019, 14:02
Оценка:  0
lusyika
Тю!!! Краще б піяніни завезли!!! зельцман розкаже, покаже як і чим грати!!!!!
ВосставшийИзБана    28.08.2019, 13:36
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
В шорохе капель ночного дождя
Зашифровал надежду
Выстроил мир, где ты у руля
Что ж ты не спишь как прежде
Скажи, почему ты
медлишь исполнить план
Считая минуты
Смотришь на пустой экран
Нажми на кнопку - получишь в результат
И твоя мечта осуществится
Нажми на кнопку, но что же ты не рад
ВосставшийИзБана    28.08.2019, 13:36
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Тебе больше не к чему стремиться
Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 14:02
Оценка:  0
Зарин_и_Зоман
Не так.

"... нажми на кнопку - и ты дегенерат
- тебе больше не к чему стремиться. "

- вот так в самую точку!
ШтормЗайцев    28.08.2019, 13:24
Оценка:  +3
ШтормЗайцев
Берем один чистый палец, и делаем вот так Сейчас эти дебилы понапринимают таких законов, что ржать будет весь мир ( в разделе черного юмора ).
Shyrik_22    28.08.2019, 14:27
Оценка:  0
Shyrik_22
Эти, как ты говоришь "дебилы", нужны ЗЕ только для большинства. Сами они, без указа, принимать ничего не будут
Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 13:14
Оценка:  +3
Зарин_и_Зоман
Чем учат нажимать на кнопки? Членом, надо полагать?
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