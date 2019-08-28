Будущих нардепов в Раде учат жать на кнопки
В зале заседаний Верховной Рады в среду, 28 августа, проходит обучение новоизбранных народных депутатов девятого созыва, сообщает LB.ua.
Представители Аппарата Рады и руководители главных структурных подразделений проводят мастер-класс для будущих депутатов, также проходит тестирование системы голосования Рада-3.
Обучение проходит строго без присутствия прессы. В то же время, все входы на территорию парламента охраняют патрули полиции.
Отмечается, что в сессионный зал пришли почти в полном составе будущие нардепы фракции Слуга народа, которые голосуют и на табло высвечивается цифра парламентского большинства для результативного принятия решений.
Cмотрите фотогалерею: Будущих нардепов в Раде учат жать на кнопки
Ранее сообщалось, что Верховная Рада должна перейти на новую систему голосования Рада-4 после зимних каникул.
Напомним, на прошлой неделе новые нардепы утвердили сценарий проведения первого торжественного заседания Рады девятого созыва, которое состоится 29 августа.
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