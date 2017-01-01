В Перу обнаружили 227 детей, принесенных в жертву

Захоронение нашли неподалеку от столицы империи чиму, которая исчезла в конце XV века. Детей принесли в жертву, чтобы остановить наводнение.

В Перу нашли 227 принесенных в жертву детей Programa Arqueologico Huanchaco

Археологи обнаружили захоронение 227 детей, принесенных в жертву, чтобы умилостивить богов, наславших на земли культуры чиму наводнение. Об этом сообщает AFP в среду, 28 августа.

Главный археолог Ферен Кастилио сообщил, что это крупнейшее найденное детское жертвоприношение.

"Они были принесены в жертву, чтобы успокоить явление Эль-Нино, наводнение", - объяснил Кастилио.

По словам археолога, раскопки продолжаются, а потому могут быть найдены новые захоронения: "Это неуправляемо, эта штука с детьми. Где бы вы ни копали, есть еще одна".

Ученые проводят раскопки, начиная с прошлого года в Хуанчако, приморском туристическом городке на севере от столицы Лимы.

Напомним, что ранее в Китае на детской площадке раскопали древнюю гробницу.

Также сообщалось, что в Крыму нашли древний христианский храм Х века.

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