Британский парламент приостановил работу из-за Brexit

Джонсон отвергает обвинения в том, что отсрочка заседаний парламента призвана помешать депутатам заблокировать Brexit без соглашения.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в среду, 28 августа, объявил о приостановке работы парламента до 14 октября, сообщает телеканал Sky News.

"Мы должны продолжать реализовывать внутреннюю повестку дня, и именно поэтому мы объявляем, что тронная речь королевы состоится 14 октября", - сказал он.

Джонсон при этом отверг утверждение, что отсрочка заседаний парламента призвана помешать депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

Напомним, Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. В то же время, британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Джонсон готов внести изменения в сделку, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры.

Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки.

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