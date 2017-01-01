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Наркодельцы пытались провезти в гробах 300 кг марихуаны

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Наркотики были обнаружены во время провелки катафалка с гробами на контрольно-пропускном пункте.

В Колумбии полиция нашла 300 кг марихуаны, которую спрятали в гробах. Соответствующее видео во вторник, 27 августа, опубликовал YouTube-канал VOA News.

На контрольно-пропускном пункте правоохранители осмотрели катафалк с двумя гробами и выявили в них пакеты с наркотиками. Найденную марихуану конфисковали.

"Изъятие было проведено после осмотра катафалка, в котором находились два гроба", - сказал командир региональной полиции Фабиан Оспина.

Водитель авто был задержан.

Отмечается, что когда-то Колумбия была домом для крупных культиваций марихуаны, но затем наркокартели начали заниматься более прибыльным делом и производить кокаин.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области ликвидировали плантацию элитной конопли.

А на Полтавщине нашли беспрецедентно большое поле снотворного мака.

 

 

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Теги: наркотики, Колумбия, видео, марихуана, задержание
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Источник: korrespondent.net

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