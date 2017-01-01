В Бельгии разбился спортивный самолет
Пилот сделал ложный маневр, разворачивая в воздухе рекламный баннер, в результате чего самолет приземлился на крышу.
Спортивный самолет потерпел крушение вблизи взлетной полосы аэропорта Кортрейк-Вевелгем в Бельгии. сообщает Het Laatste Nieuws.
Авария произошла накануне около 16.20. Пилот сделал ложный маневр, разворачивая в воздухе рекламный баннер, который должен быть заметен участникам скачек.
Это привело к падению самолета, который приземлился на крышу и несколько раз перевернулся. Пилот погиб на месте.
Как сообщалось, накануне легкомоторный самолет также разбился во Франции.
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