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В Бельгии разбился спортивный самолет

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Пилот сделал ложный маневр, разворачивая в воздухе рекламный баннер, в результате чего самолет приземлился на крышу.
Пилот погиб на месте
Пилот погиб на месте
hln.be

Спортивный самолет потерпел крушение вблизи взлетной полосы аэропорта Кортрейк-Вевелгем в Бельгии. сообщает Het Laatste Nieuws.

Авария произошла накануне около 16.20. Пилот сделал ложный маневр, разворачивая в воздухе рекламный баннер, который должен быть заметен участникам скачек.

Это привело к падению самолета, который приземлился на крышу и несколько раз перевернулся. Пилот погиб на месте.

Как сообщалось, накануне легкомоторный самолет также разбился во Франции.

 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Бельгия
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Источник: korrespondent.net

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