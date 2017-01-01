Сектор Газа: смертники подорвали трех палестинских полицейских

Террористы были связаны с "Исламским государством". При взрыве пострадали несколько гражданских.

Террористы-смертники, которых связывают с "Исламским государством", устроили взрывы на двух пунктах пропуска в секторе Газа, в результате чего погибли три палестинских офицера полиции. Об этом сообщает BBC в среду, 28 августа.

“Связанные с "Исламским государством" террористы-смертники напали во вторник на два полицейских чек-пойнта в Газе, в результате чего погибли трое палестинских полицейских”, - говорится в сообщении.

Пострадали также и несколько гражданских, находившихся в то время рядом.

После этих нападений в Газе объявили чрезвычайное положение, а силы безопасности были приведены в боевую готовность. На главных путях Газы развернуты сотни палестинских силовиков.

Эти нападения произошли вскоре после того, как ХАМАС, который держит власть в секторе Газа с 2007 года, провел операцию против радикальных боевиков-исламистов, связанных с "Исламским государством".

Ранее израильская авиация атаковала базу движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории палестинского анклава.

Напомним, в августе военные Израиля застрелили несколько вооруженных палестинцев, пытавшихся пересечь северную границу сектора Газа.

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