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Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Британии

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У депутатов будет меньше пленарных дней для внесения инициатив и дебатов по Brexit перед непосредственным выходом страны из ЕС.
Королева Елизавета II пола на встречу Борису Джонсону
Королева Елизавета II пола на встречу Борису Джонсону
AP

Королева Великобритании Елизавета II одобрила просьбу премьер-министра Бориса Джонсона временно прекратить работу парламента, чтобы он не смог заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения. Об этом сообщает Sky News в среду, 28 августа.

"Королева одобрила просьбу Бориса Джонсона временно прекратить работу парламента с середины следующего месяца, что ограничит возможности депутатов заблокировать выход из ЕС без соглашения", – говорится в сообщении.

Британский парламент прекратит свою работу с 9 сентября до 14 октября. В итоге у парламентариев будет меньше пленарных дней для внесения инициатив и дебатов по Brexit перед непосредственным выходом страны из Евросоюза, который запланирован на 31 октября.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании будет просить королеву Елизавету II приостановить работу парламента. В ответ спикер Палаты общин Джон Берков назвал эту идею примером "конституционного беспредела".

В свою очередь премьер Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента. При этом он отверг обвинения в том, что отсрочка заседаний парламента призвана помешать депутатам заблокировать Brexit без соглашения.

Напомним, Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. В то же время, британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Джонсон готов внести изменения в сделку, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры.

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Теги: Британия, Великобритания, Елизавета II, Борис Джонсон, королева, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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