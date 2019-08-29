США предложили Турции выбор между С-400 и F-35

Анкара не может рассчитывать одновременно на поставки от США и России, подчеркнул глава Пентагона.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Турция может получить американские самолеты F-35 только в том случае, если полностью откажется российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом глава Пентагона сообщил в среду, 28 августа, на брифинге для журналистов, пишет ТАСС

На вопрос готовы ли будут США вернуть Турцию в проект производства самолетов F-35, если она откажется от эксплуатации С-400, Эспер ответил отрицательно.

"Я совершенно ясно об этом говорил и в публичном, и в частном порядке в контактах с турецкими коллегами: речь идет либо о F-35, либо о С-400. Не об обеих (системах вооружений). Нельзя одну поставить в гараж, а другую выкатить. Либо одно, либо другое", - подчеркнул глава Пентагона.

При этом он допустил, что при полном отказе Анкары от ЗРК С-400 Вашингтон может изучить вопрос о возвращении Турции в программу производства F-35. "Повторюсь: они (турецкие власти) должны будут избавиться от программы С-400 <...>, и затем мы (американские должностные лица) можем рассмотреть это", - заявил министр обороны США. Таким образом, Эспер отреагировал на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который подчеркнул, что США должны поставить его стране истребители, за которые уже заплачено 1,4 миллиарда долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet