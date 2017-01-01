Британцы требуют отменить приостановку работы парламента

Петиция с требованием не допустить остановку работы нижней палаты законодательного органа менее чем за сутки набрала миллион подписей.

Петиция на сайте парламента Великобритании с требованием не допустить приостановки работы Палаты общин в четверг, 29 августа, превысила отметку в миллион голосов. Коллективное обращение было зарегистрировано в среду, 28 августа, после того, как премьер-министр Борис Джонсон решил приостановить работу парламента до 14 октября.

"Работа парламента не может быть приостановлена, и он не может быть распущен до того момента, пока предусмотренный статьей 50 (Лиссабонского договора о ЕС) срок (переговоров) не будет значительным образом продлен или Великобритания не откажется от намерения выйти из Евросоюза", - говорится в тексте петиции.

Теперь правительство будет обязано отреагировать на коллективное обращение (после того, как она набрала 10 тысяч голосов), а позже она должна быть рассмотрена парламентом (после 100 тысяч голосов).

Вместе с тем, как показывает практика, петиции по Brexit, которых с момента референдума 2016 года было зарегистрировано несколько десятков, не в силах каким-то образом повлиять на процесс выхода из ЕС.

Напомним, 28 августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании до 14 октября. При этом премьер отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин призвана помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.