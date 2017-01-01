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Британцы требуют отменить приостановку работы парламента

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Петиция с требованием не допустить остановку работы нижней палаты законодательного органа менее чем за сутки набрала миллион подписей.
Протестующие у здания британского парламента
Протестующие у здания британского парламента
 
Петиция на сайте парламента Великобритании с требованием не допустить приостановки работы Палаты общин в четверг, 29 августа, превысила отметку в миллион голосов. Коллективное обращение было зарегистрировано в среду, 28 августа, после того, как премьер-министр Борис Джонсон решил приостановить работу парламента до 14 октября.
 
"Работа парламента не может быть приостановлена, и он не может быть распущен до того момента, пока предусмотренный статьей 50 (Лиссабонского договора о ЕС) срок (переговоров) не будет значительным образом продлен или Великобритания не откажется от намерения выйти из Евросоюза", - говорится в тексте петиции.
 
Теперь правительство будет обязано отреагировать на коллективное обращение (после того, как она набрала 10 тысяч голосов), а позже она должна быть рассмотрена парламентом (после 100 тысяч голосов).
 
Вместе с тем, как показывает практика, петиции по Brexit, которых с момента референдума 2016 года было зарегистрировано несколько десятков, не в силах каким-то образом повлиять на процесс выхода из ЕС.
 
Напомним, 28 августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании до 14 октября. При этом премьер отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин призвана помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.
 
 
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Теги: Британия, парламент, Великобритания, блокировка, Борис Джонсон, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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