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В США пересматривают военную помощь Украине - СМИ

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Американский лидер хочет убедиться, что средства используются наилучшим образом для США, пишет Politico.
Дональд Трамп решил провести пересмотр военной помощи Украине
Дональд Трамп решил провести пересмотр военной помощи Украине
 
Президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году составляет 250 миллионов долларов. Об этом в среду, 28 августа, сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме.
 
По информации издания, Трамп хочет убедиться, что средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов США.
 
В статье подчеркивается, что такое решение американский лидер принял после саммита Большой семерки, на котором он всячески "преуменьшал военное вторжение Москвы в Украину" и настаивал на возвращении России в G7.
 
Среди тех, кто проводит ревизию, фигурируют американский министр обороны Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
 
При этом на время пересмотра средства будут заморожены.
 
В комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США сообщили, что они осведомлены о решении Трампа.
 
"У нас есть серьезные опасения в связи с замораживанием этих важных средств, и мы срочно направляем запрос в администрацию о том, почему она задерживает выделение этих ресурсов", - указано в заявлении представителя комитета Эвана Холландера.
 
Дополнительную информацию также запросил комитет по делам вооруженных сил.
 
Напомним, по данным Минобороны США, объем военной помощи, оказанной Киеву с 2014 года, составляет 1,1 миллиарда долларов.

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Теги: Украина, США, Украина-США, Трамп, Дональд Трамп, военная помощь, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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