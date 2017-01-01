В работе популярного продукта Microsoft произошел серьезный сбой

Пользователи из Америки и Европы жаловались на работу сервиса Office 365, в который входят ряд офисных программ и средств коммуникаций.

Компания Microsoft получила жалобы от пользователей на работу сервиса Office 365, который по подписке отрывает доступ к офисным продуктам Microsoft. О сбоях вечером в среду, 28 августа, сообщает портал Downdetector.

Наибольшее количество жалоб поступило от пользователей из США и Канады. Также жаловались пользователи из Германии, Нидерландов, Бельгии, Великобритании и Норвегии.

Около 67% поступивших жалоб связаны с тем, что пользователи не могут установить связь с сервером Office 365. Еще 28% пользователей сообщили, что не могут зайти на сайт при вводе логина и пароля.

В Office 365 входят офисные программы Excel, Word, Outlook и другие, а также средства коммуникации и совместной работы - Skype для бизнеса, SharePoint, Teams. Сервис также дает доступ к инструментам аналитики - Power BI и приложениям для автоматизации бизнес-процессов некрупных компаний сферы услуг - StaffHub и Bookings.

За день до этого сообщалось о крупном сбое в работе Facebook. Чаще других на сбои жаловались пользователи из Германии, Великобритании, Швейцарии, Греции, США и Канады.

Ранее в Microsoft признали возможность прослушки пользователей. Компания может анализировать информацию, полученную от голосового помощника Microsoft Cortana или программы Skype Translator.

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