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Пакистан провел успешный запуск баллистической ракеты

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В Пакистане военные объявили об успешных испытаниях баллистической ракеты Газнави класса земля-земля.

Пакистан в ночь на четверг удачно осуществил испытательный запуск баллистической ракеты класса земля-земля Газнави. Об этом сообщает DND со ссылкой на генерал-майора Азифа Гафура

"Пакистанские военные успешно провели пробный запуск наземной баллистической ракеты класса Газнави. Она способна доставлять боеголовки разных типов на расстояние до 290 километров", - говорится в сообщении.

Пакистанское военное руководство поздравило команду, которая занималась разработкой и испытаниями этой ракеты, с успехом.

Инженеров также поздравили президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан, которые, кроме этого, выразили свои поздравления и всей пакистанской нации.

Напомним, 5 августа правительство Индии решило лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса, что привело к обострению отношений между Индией и Пакистаном. Правительство страны начало переброску тысячи военных в этот регион.

В ответ на это Пакистан понизил уровень дипотношений с Индией. Также комитет нацбезопасности Пакистана постановил пересмотреть все двусторонние договоренности с Индией.

 

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Теги: Пакистан, ракета, запуск ракеты
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Источник: korrespondent.net

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