Пакистан провел успешный запуск баллистической ракеты

В Пакистане военные объявили об успешных испытаниях баллистической ракеты Газнави класса земля-земля.

Пакистан в ночь на четверг удачно осуществил испытательный запуск баллистической ракеты класса земля-земля Газнави. Об этом сообщает DND со ссылкой на генерал-майора Азифа Гафура

"Пакистанские военные успешно провели пробный запуск наземной баллистической ракеты класса Газнави. Она способна доставлять боеголовки разных типов на расстояние до 290 километров", - говорится в сообщении.

Пакистанское военное руководство поздравило команду, которая занималась разработкой и испытаниями этой ракеты, с успехом.

Инженеров также поздравили президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан, которые, кроме этого, выразили свои поздравления и всей пакистанской нации.

Pakistan successfully carried out night training launch of surface to surface ballistic missile Ghaznavi, capable of delivering multiple types of warheads upto 290 KMs. CJCSC & Services Chiefs congrat team. President & PM conveyed appreciation to team & congrats to the nation. pic.twitter.com/hmoUKRPWev — DG ISPR (@OfficialDGISPR) 29 августа 2019 г.