Сооснователь Alibaba: Люди будут работать 12 часов в неделю

Технологический прогресс и изменения в системе образования приведут к тому, что люди в будущем будут работать три дня в неделю и четыре часа в день.

В будущем люди смогут работать всего 12 часов в неделю благодаря достижениям науки и техники. Об этом на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае заявил соучредитель Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма, сообщает The Economic Times в четверг, 29 августа.

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Ма отметил, что нынешняя система образования устарела. По его словам, она смоделирована для промышленного периода, и он предвидит день, когда машины смогут перехитрить людей в областях памяти и повторяющихся навыков. Он подчеркнул, что системы образования в будущем должны помочь людям стать более креативными.

Главный исполнительный директор Tesla Inc., Илон Маск, который выступал с Ма на одной сцене, согласился с его словами. Пользуясь случаем, он также прорекламировал свой проект Neuralink, который пытается объединить человеческий мозг с искусственным интеллектом.

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“Образовательная система сейчас очень медленная, а лекции - это самое худшие“, - сказал Маск.

И добавил, что “в будущем с Neuralink вы сможете просто загрузить любой объект мгновенно, он будет похож на Матрицу“.

Напомним, что ранее страны G20 договорились об обращении с искусственным интеллектом.

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