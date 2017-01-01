Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Газпром внес $345 млн на счет суда в Англии в рамках спора с Нафтогазом

Комментариев: 0
Российская компания положила на счет британского суда $345 млн в рамках судебного разбирательства с Нафтогазом.
Газпром выплатил суду $345 млн
Газпром выплатил суду $345 млн

Компания Газпром внесла обеспечительные платежи в размере $345 млн на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса в рамках судебного спора с НАК Нафтогаз Украины в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщается в финансовой отчетности Газпрома в четверг, 29 августа.

В Газпроме напомнили, что в июне 2018-го Высокий суд правосудия Англии и Уэльса арестовал его активы в Великобритании во исполнение решения арбитража. Но в сентябре суд снял арест с британских активов российского монополиста. Главным условием этому стало обещание Газпрома не отчуждать британские акции Nord Stream AG пока идут слушания в английском суде по транзитному спору с Нафтогазом.

В марте Высокий суд отказался арестовывать активы Газпрома по этому делу, до его завершения в апелляционной инстанции.

"В рамках производства по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража Газпром в 2019 году внес на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса обеспечительные платежи в общем размере $345 млн", - говорится в документе.

Напомним, что ранее Украина накопила 17 миллиардов кубов газа.

Также сообщалось, что Газпром должен Нафтогазу больше $2,84 млрд.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, Газпром, Нафтогаз, выплаты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь