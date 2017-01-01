Обмен Сенцова: в Кремле воздержались от конкретики

Песков не ответил конкретно на все вопросы касательно обмена пленными.

В Кремле пока не готовы подтвердить информацию об обмене украинского режиссера Олега Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского. Об этом сообщает российский Интерфакс.

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Также пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не озвучил конкретные ответы на вопросы касательно обмена остальными пленными.

Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим вам. Пока такой готовности у нас нет, - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, правильно ли считать освобождение Кирилла Вышинского стартом процесса обмена удерживаемых лиц.

Касательно перевода Сенцова из колонии в СИЗО Москвы Песков не стал ничего отвечать.

Нет, не могу (ничего сказать, - ред.), - ответил Песков.

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Напомним, ранее СМИ писали, что Сенцова меняют на Вышинского: украинца срочно доставили в Москву. Есть информация, что украинец переведен в СИЗО Москвы.

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