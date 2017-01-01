Лукашенко не едет в Варшаву потому, что не пригласили Путина, - СМИ

Лукашенко отказался от визита в Польшу.

Лукашенко не поедет в Варшаву из-за Путина EPA/UPG

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался от участий в официальных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине начала Второй мировой войн. Издание Rzeczpospolita узнало причину.

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По информации СМИ, Лукашенко не приедет в Варшаву из-за того, что туда не пригласили его российского коллегу Владимира Путина.

Издание, ссылаясь на собственные источники, пишет, что посетить Польшу 1 сентября Александра Лукашенко пригласил польский президент Анджей Дуда. Между тем, президент Беларуси отказался, поскольку на памятные мероприятия не пригласили Владимира Путина.

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Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт ситуацию комментировать отказалась. В МИД Беларуси отметили, что белорусскую делегацию на мероприятиях представит чрезвычайный и полномочный посол республики в Польше.

Напомним, Лукашенко и Зеленский переговорили и собрались в гости друг к другу. Зеленский подробно рассказал президенту Беларуси о ситуации в Донбассе.

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