У Путина рассказали о деталях разговора с Меркель

Стороны обсудили нормандский формат переговоров по Донбассу и сирийское урегулирование, в частности, обстановку в Идлибе.

В разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель подчеркнута безальтернативность минского "комплекса мер" как основы урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 29 августа.

В ходе беседы российский лидер указал на важность серьезной подготовительной работы в контексте возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки".

"В этом контексте подчеркнута необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в этом формате в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили сирийское урегулирование, в частности, обстановку в Идлибе, иранскую ядерную программу и ливийскую проблематику.

Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Ранее сообщалось, что Меркель после Зеленского поговорила с Путиным. Стороны договорились продолжить подготовку к саммиту в нормандском формате для дальнейшей реализации минских соглашений.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу Ангелой Меркель.

Напомним, встреча в нормандском формате с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться уже в ближайшие недели. Об этом сказано в совместной декларации лидеров стран G7 по итогам саммита во Франции.

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