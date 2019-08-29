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Корь зафиксирована в четырех странах Европы – ВОЗ

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За шесть месяцев 2019 года в Европе было зарегистрировано около 90 тысяч случаев заболевания корью.
Заболеваемость корью в Европе стремительно растет
Заболеваемость корью в Европе стремительно растет

Корь вернулась в четыре европейские страны, которые ранее считались свободными от этой болезни. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения в своем отчете, опубликованном в четверг, 29 августа.

Так, Европейская региональная контрольная комиссия по мониторингу кори и краснухи (RVC) определила, что впервые с начала процесса проверки в регионе в 2012 году болезнь больше не считается уничтоженной в Албании, Чехии, Греции и Великобритании.

"Возобновление передачи кори вызывает беспокойство. Если не будет достигнут и поддержан высокий охват иммунизации в общинах, будут страдать дети и взрослые. Не удастся избежать и трагических смертей", – сказал глава комиссии доктор Гюнтер Пфафф.

В то же время комиссия сообщила, что Австрия и Швейцария достигли статуса свободных от кори стран, продемонстрировав прекращение эндемичной передачи как минимум на 36 месяцев.

Страны объявляются свободными от кори, если в определенной географической зоне в течение 12 месяцев не происходит эндемичной передачи.

По данным ВОЗ, рост заболеваемости корью в Европе начался в 2018 году и продолжился в 2019 году: за первое полугодие было зарегистрировано около 90 тысяч случаев заболевания – больше, чем за весь 2018 год – 84 462 случая.

Напомним, с начала года корью в Украине заболели более 57 тысяч человек, тогда как за весь прошлый год – около 54,5 тысяч. При этом с лета уровень заболеваемости резко снизился.

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Теги: Европа, заболевание, болезнь, корь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    29.08.2019, 16:49
Оценка:  0
VSHIVANKA
ВСЯ ЗАРАЗА ИДЕТ ИЗ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ....
ПОСЛЕДСТВИЯ БЕЗВИЗА.....
ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ УКРОПНОЙ ПОМОЙКИ НУЖНО ПЕРЕСЫПАТЬ ТОЛСТЫМ СВОЕМ ХЛОРКИ И ОГОРОДИТЬ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ , ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ИНФЕКЦИЙ , О КОТОРЫХ В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ ДАВНО УЖЕ ЗАБЫЛИ.....
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