Угроза с востока: В Польше создали новую дивизию
На востоке Польши создана новая дивизия оперативных войск.
Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, передает “Польское радио“.
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Министр принял участие в церемонии перехода в подчинение 18-й механизированной дивизии двух бригад 1й Варшавской бронетанковой бригады и 21-й Бригады подгалянских стрелков.
Командующий 18-й дивизии генерал Ярослав Громадзинський отметил боевой потенциал нового тактического объединения и НАТОвскую структуру ее командования.
“Эта дивизия размещена на востоке Польши, в связи с тем, что сегодня угроза идет именно оттуда. Не случайно восточный фланг НАТО является особым предметом усилий Североатлантического альянса“, - сказал Блащак, напомнив о развертывании многонациональных батальонов НАТО в регионе.
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“Через несколько дней будет 80 лет со дня нападения наших соседей (Германии - ред.) на Польшу. На основании Пакта Молотова-Риббентропа произошел очередной раздел Польши. Наш долг - помнить об этом событии, чествовать тех, кто пострадал по поводу жестокой оккупации, совершенной как немцами, так и русскими, но наш долг - это также стремление к тому, чтобы события 80-летней давности никогда в будущем не повторились и этому должно служить Войско польское“, - отметил министр.
Он также добавил, что польская армия должна быть сильной благодаря численности, современной технике и пребыванию в структурах НАТО.
Напомним, 13 июня президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп в Вашингтоне подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны относительно присутствия вооруженных сил США на территории Польши. США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников.
Как сообщалось, Путин объявил о начале новой войны.
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