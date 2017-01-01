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Угроза с востока: В Польше создали новую дивизию

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18-я Механизированная дивизия усилилась 1-й Варшавской бронетанковой бригадой и 21-й Бригадой подгалянской стрелков.
Новая дивизия размещена на востоке Польши
Новая дивизия размещена на востоке Польши
polskieradio.pl

На востоке Польши создана новая дивизия оперативных войск.

Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, передает “Польское радио“.

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Министр принял участие в церемонии перехода в подчинение 18-й механизированной дивизии двух бригад  1й Варшавской бронетанковой бригады и 21-й Бригады подгалянских стрелков.

Командующий 18-й дивизии генерал Ярослав Громадзинський отметил боевой потенциал нового тактического объединения и НАТОвскую структуру ее командования.

“Эта дивизия размещена на востоке Польши, в связи с тем, что сегодня угроза идет именно оттуда. Не случайно восточный фланг НАТО является особым предметом усилий Североатлантического альянса“, - сказал Блащак, напомнив о развертывании многонациональных батальонов НАТО в регионе.

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“Через несколько дней будет 80 лет со дня нападения наших соседей (Германии - ред.) на Польшу. На основании Пакта Молотова-Риббентропа произошел очередной раздел Польши. Наш долг - помнить об этом событии, чествовать тех, кто пострадал по поводу жестокой оккупации, совершенной как немцами, так и русскими, но наш долг - это также стремление к тому, чтобы события 80-летней давности никогда в будущем не повторились и этому должно служить Войско польское“, - отметил министр.

Он также добавил, что польская армия должна быть сильной благодаря численности, современной технике и пребыванию в структурах НАТО.

Напомним, 13 июня президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп в Вашингтоне подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны относительно присутствия вооруженных сил США на территории Польши. США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников.

Как сообщалось, Путин объявил о начале новой войны.

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