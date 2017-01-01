В Афганистане за день погибли более 50 боевиков "Талибана"
Афганские военные в ходе антитеррористической операции в северо-восточной провинции Бадахшан ликвидировали более 50 боевиков движения "Талибан". Об этом сообщает информагентство Pajhwok в четверг, 29 августа.
Отмечается, что масштабная операция Памир 207 с участием авиации ВВС Афганистана, привлечением сил полиции и местного ополчения началась в Бадахшане накануне. Цель афганских военных – выбить талибов из уездов Вардудж, Ямган и Куран-ва-Мунджан до наступления холодов.
Напомним, в начале августа Минобороны Афганистана провело военную операцию, в ходе которой в разных провинциях страны были уничтожены 92 боевика движения "Талибан".
Также СМИ сообщали, что США и "Талибан" договорились о выводе войск и перемирии.
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