В Афганистане за день погибли более 50 боевиков "Талибана"

В провинции Бадахшан началась масштабная операция Памир 207 с участием авиации, привлечением сил полиции и местного ополчения.

Афганские военные в ходе антитеррористической операции в северо-восточной провинции Бадахшан ликвидировали более 50 боевиков движения "Талибан". Об этом сообщает информагентство Pajhwok в четверг, 29 августа.

Отмечается, что масштабная операция Памир 207 с участием авиации ВВС Афганистана, привлечением сил полиции и местного ополчения началась в Бадахшане накануне. Цель афганских военных – выбить талибов из уездов Вардудж, Ямган и Куран-ва-Мунджан до наступления холодов.

Напомним, в начале августа Минобороны Афганистана провело военную операцию, в ходе которой в разных провинциях страны были уничтожены 92 боевика движения "Талибан".

Также СМИ сообщали, что США и "Талибан" договорились о выводе войск и перемирии.

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