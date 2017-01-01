Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Афганистане за день погибли более 50 боевиков "Талибана"

Комментариев: 0
В провинции Бадахшан началась масштабная операция Памир 207 с участием авиации, привлечением сил полиции и местного ополчения.
Авиаудары наносились в провинции Бадахшан
Авиаудары наносились в провинции Бадахшан
Khaama Press (архивное фото)

Афганские военные в ходе антитеррористической операции в северо-восточной провинции Бадахшан ликвидировали более 50 боевиков движения "Талибан". Об этом сообщает информагентство Pajhwok в четверг, 29 августа.

Отмечается, что масштабная операция Памир 207 с участием авиации ВВС Афганистана, привлечением сил полиции и местного ополчения началась в Бадахшане накануне. Цель афганских военных – выбить талибов из уездов Вардудж, Ямган и Куран-ва-Мунджан до наступления холодов.

Напомним, в начале августа Минобороны Афганистана провело военную операцию, в ходе которой в разных провинциях страны были уничтожены 92 боевика движения "Талибан".

Также СМИ сообщали, что США и "Талибан" договорились о выводе войск и перемирии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Афганистан, Талибан, погибли, война в афганистане, Боевики, авиаудар, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь