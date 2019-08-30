Лукашенко подарил Трампу кортик

Белорусский лидер передал американскому лидеру через советника главы США Джона Болтона подарок – кортик.



Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с советником американского лидера по нацбезопасности Джоном Болтоном передал главе Белого дома Дональду Трампу и его супруге Мелании подарки. Об этом сообщает Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с советником американского лидера по нацбезопасности Джоном Болтоном передал главе Белого дома Дональду Трампу и его супруге Мелании подарки. Об этом сообщает БЕЛТА в четверг, 29 августа.

"Я вмешивался в американские выборы и болел за Трампа", – заявил Лукашенко. Президенту США белорусский лидер подарил кортик.







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Мелания Трамп получила в подарок изделия из белорусского льна. Болтону достался набор продукции под брендом Президент, в том числе шоколад и водка, а также альбом Наследие Беларуси.

Напомним, Болтон приехал в Беларусь, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и встретиться с Александром Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что визит Болтона является историческим. Лукашенко предложил советнику Трампа "перезагрузку отношений"

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