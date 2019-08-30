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Лукашенко подарил Трампу кортик

Комментариев: 1
Белорусский лидер передал американскому лидеру через советника главы США Джона Болтона подарок – кортик.
Александр Лукашенко и Джон Болтон
Александр Лукашенко и Джон Болтон
belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с советником американского лидера по нацбезопасности Джоном Болтоном передал главе Белого дома Дональду Трампу и его супруге Мелании подарки. Об этом сообщает БЕЛТА в четверг, 29 августа.
 
"Я вмешивался в американские выборы и болел за Трампа", – заявил Лукашенко. Президенту США белорусский лидер подарил кортик.
 
Мелания Трамп получила в подарок изделия из белорусского льна. Болтону достался набор продукции под брендом Президент, в том числе шоколад и водка, а также альбом Наследие Беларуси.

Лукашенко заявил, что Зеленский просил у него поддержку
 
Напомним, Болтон приехал в Беларусь, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и встретиться с Александром Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что визит Болтона является историческим. Лукашенко предложил советнику Трампа "перезагрузку отношений".

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Теги: США, Беларусь, Лукашенко, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ANDREICH    30.08.2019, 00:12
Оценка:  0
ANDREICH
ти вмешивался в гавно в гною когда удобрял картошку и минську домовленість падсунул негадяй
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