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В Словении установили деревянную статую Трампа

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Статуя высотой восемь метров и изображает свирепого президента США в синем костюме с красным галстуком.
Статуя Трампа в Словении
Статуя Трампа в Словении
twitter.com/berangerecagnat

Деревянная фигура президента США Дональда Трампа установлена на родине его супруги, Меланьи Трамп в Словении, сообщает The Washington Post.
 
В словенском селе Севница, расположенном в 30 км от Любляны, где провела свое детство первая леди США Меланья Трамп, установили деревянную фигуру американского лидера.
 
Высота статуи около восьми метров. Трамп изображен в синем костюме и красном галстуке, со свирепым выражением лица и поднятым вверх кулаком.
 
По словам авторов скульптуры, "злой, деревянный Трамп" олицетворяет собой "современный мир, полный популизма".

В Гамбурге установили статую Трампа в виде плачущего младенца

Напомним, ранее в Словении появилась деревянная статуя Меланьи Трамп. Статуя изображает первую леди США в полный рост в голубом платье и сапогах того же цвета.

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Теги: Словения, Трамп, статуя, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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