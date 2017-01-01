В Словении установили деревянную статую Трампа

Статуя высотой восемь метров и изображает свирепого президента США в синем костюме с красным галстуком.



Деревянная фигура президента США Дональда Трампа установлена на родине его супруги, Меланьи Трамп в Словении, сообщает

Деревянная фигура президента США Дональда Трампа установлена на родине его супруги, Меланьи Трамп в Словении, сообщает The Washington Post

В словенском селе Севница, расположенном в 30 км от Любляны, где провела свое детство первая леди США Меланья Трамп, установили деревянную фигуру американского лидера.



Высота статуи около восьми метров. Трамп изображен в синем костюме и красном галстуке, со свирепым выражением лица и поднятым вверх кулаком.







В Гамбурге установили статую Трампа в виде плачущего младенца По словам авторов скульптуры, "злой, деревянный Трамп" олицетворяет собой "современный мир, полный популизма".



Напомним, ранее в Словении Напомним, ранее в Словении появилась деревянная статуя Меланьи Трамп . Статуя изображает первую леди США в полный рост в голубом платье и сапогах того же цвета.

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