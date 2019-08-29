Личная помощница Трампа ушла в отставку

По словам источников издания, женщина покинула свой пост в четверг, 29 августа.



Советник Трампа по нацбезопасности прибыл в Киев

Решение об увольнении Вестерхут было принято после того, как главе государства стало известно, что она поделилась с журналистами деталями о его отпуске в Нью-Джерси.