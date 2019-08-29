Личная помощница Трампа ушла в отставку
Причиной ухода Мадлен Вестерхаут стала ее встреча с журналистами, на которой она рассказала подробности жизни президента.
Личный помощник президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхут ушла в отставку, пишет The New York Times.
По словам источников издания, женщина покинула свой пост в четверг, 29 августа.
Решение об увольнении Вестерхут было принято после того, как главе государства стало известно, что она поделилась с журналистами деталями о его отпуске в Нью-Джерси.
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Напомним, ранее суд в США запретил экс-советнику президента страны Роджеру Стоуну пользоваться социальными сетями.
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