Зеленский не встретится с Трампом в Варшаве из-за урагана
Президент Соединенных штатов Америки отменил визит в Варшаву по приглашению польского коллеги Анджея Дуды из-за урагана “Дориан”, который приближается к Флориде.
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Об этом передает Bloomberg.
Между тем, американскую делегацию вместо Трампа в Варшаве представит вице-президент Майк Пенс. Однако неизвестно, проведет он запланированные президентом США встречи.
Нашим главным приоритетом является безопасность и защита американского народа от урагана, - заявил Трамп журналистам.
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К слову, Трамп должен был прибыть с визитом в Варшаву и принять участие в мероприятиях, приуроченных 80 годовщине Второй мировой войны.
Напомним, ранее СМИ писали, что Трамп и Зеленский встретятся в Варшаве. США ведут подготовку официальной встречи двух президентов.
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