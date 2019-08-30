Зеленский не встретится с Трампом в Варшаве из-за урагана

Американский президент отменил визит в Варшаву.

Президент Соединенных штатов Америки отменил визит в Варшаву по приглашению польского коллеги Анджея Дуды из-за урагана “Дориан”, который приближается к Флориде.

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Об этом передает Bloomberg.

Между тем, американскую делегацию вместо Трампа в Варшаве представит вице-президент Майк Пенс. Однако неизвестно, проведет он запланированные президентом США встречи.

Нашим главным приоритетом является безопасность и защита американского народа от урагана, - заявил Трамп журналистам.

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К слову, Трамп должен был прибыть с визитом в Варшаву и принять участие в мероприятиях, приуроченных 80 годовщине Второй мировой войны.

Напомним, ранее СМИ писали, что Трамп и Зеленский встретятся в Варшаве. США ведут подготовку официальной встречи двух президентов.

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