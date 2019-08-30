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Зеленский не встретится с Трампом в Варшаве из-за урагана

Комментариев: 2
Американский президент отменил визит в Варшаву.
Трамп отменил визит
Трамп отменил визит
Getty Images

Президент Соединенных штатов Америки отменил визит в Варшаву по приглашению польского коллеги Анджея Дуды из-за урагана “Дориан”, который приближается к Флориде. 

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Об этом передает Bloomberg.

Между тем, американскую делегацию вместо Трампа в Варшаве представит вице-президент Майк Пенс. Однако неизвестно, проведет он запланированные президентом США встречи.

Нашим главным приоритетом является безопасность и защита американского народа от урагана, - заявил Трамп журналистам.

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К слову, Трамп должен был прибыть с визитом в Варшаву и принять участие в мероприятиях, приуроченных 80 годовщине Второй мировой войны.

Напомним, ранее СМИ писали, что Трамп и Зеленский встретятся в Варшаве. США ведут подготовку официальной встречи двух президентов. 

 

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Теги: Трамп, Зеленский, Варшава, встреча, ураган
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Комментариев (2)
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Peyot    30.08.2019, 11:11
Оценка:  -1
Peyot
не прибыл трамп потому что его шефа- лилипутина не позвали, а тот и своей белобрысой американской шлюшке запретил и бацьке кстати тоже!
haarp    30.08.2019, 10:45
Оценка:  +2
haarp
какая боь ! шавка хозяина не увидит
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