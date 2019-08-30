Пентагон одобрил военную помощь Украине

В текущем году Соединенные Штаты выделят Украине 250 миллионов долларов военной помощи.

Пентагон решил продолжить предоставление военной помощи Украине, изучив данный вопрос по просьбе Белого дома. Об этом сообщает издание Politico.

"Департамент пересмотрел пакет зарубежной помощи и поддерживает его", - заявил старший чиновник Министерства обороны США.

Конгресс одобрил выделение 250 млн долларов в 2019 году на поддержку в сфере безопасности Украины.

Отмечается, что просьба Белого дома пересмотреть финансирование помощи Украине на соответствие интересам США вызвало возмущение у законодателей палат Конгресса, потому что они считают, что программа поддержки имеет большое значение для сдерживание военной агрессии РФ.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине на 2019 год.

Напомним, по данным Минобороны США, объем военной помощи, оказанной Киеву с 2014 года, составляет 1,1 миллиарда долларов.

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