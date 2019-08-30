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Пентагон одобрил военную помощь Украине

Комментариев: 12
В текущем году Соединенные Штаты выделят Украине 250 миллионов долларов военной помощи.
Оборонное ведомство США продолжит помощь Украине
Оборонное ведомство США продолжит помощь Украине
Getty Images

Пентагон решил продолжить предоставление военной помощи Украине, изучив данный вопрос по просьбе Белого дома. Об этом сообщает издание Politico.

"Департамент пересмотрел пакет зарубежной помощи и поддерживает его", - заявил старший чиновник Министерства обороны США.

Конгресс одобрил выделение 250 млн долларов в 2019 году на поддержку в сфере безопасности Украины.

Отмечается, что просьба Белого дома пересмотреть финансирование помощи Украине на соответствие интересам США вызвало возмущение у законодателей палат Конгресса, потому что они считают, что программа поддержки имеет большое значение для сдерживание военной агрессии РФ. 

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине на 2019 год.

Напомним, по данным Минобороны США, объем военной помощи, оказанной Киеву с 2014 года, составляет 1,1 миллиарда долларов.

 

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Теги: Украина, США, Пентагон, военная помощь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (13)
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BabaYul    30.08.2019, 11:38
Оценка:  +1
BabaYul
Господа минусёры. Если не верите мне, можете зайти на соседнюю ветку. Или на официальный сайт МФУ.
P.S. Мне ваши минусы по цимбалам.
BROKER666    30.08.2019, 11:40
Оценка:  -2
BROKER666
причём тут минусы? - рост госдолга - это нормально - %ты по долговым обязательствам капают... но время расчёта ещё не пришло - поэтому и растёт
BabaYul    30.08.2019, 11:45
Оценка:  +1
BabaYul
Рост госдолга - это ненормально. Совсем ненормально.
BROKER666    30.08.2019, 12:01
Оценка:  -1
BROKER666
повторяю для людей с бронепоезда: рост идёт за счёт роста процентов по долговым обязательствам, как внешним так и внутренним
BROKER666    30.08.2019, 11:41
Оценка:  -2
BROKER666
"Первая половина 2019 года для правительства России прошла в режиме беспрецедентного в новейшей истории увеличения внешнего госдолга." - вот это приятно - т.е. санкции только на пользу?
BROKER666    30.08.2019, 11:43
Оценка:  -2
BROKER666
щас пойдёт валюта по контрактам за зерновые и всё наладится... не переживай за УКРАИНУ - рост госдолга до осени - это обычное явление...
BabaYul    30.08.2019, 11:48
Оценка:  +1
BabaYul
А почему все эти годы эта самая валюта по по контрактам не шла? Почему ничего не налаживалось?
BROKER666    30.08.2019, 12:03
Оценка:  -1
BROKER666
что не налаживалось? - минималка росла, валютные запасы страны росли... или ты не в курсе что после бегства легитимного казна оказалась абсолютно пустой, а порох отдал зелёному казну размером в 22ярда убитых енотов
BabaYul    30.08.2019, 11:28
Оценка:  +1
BabaYul
Замечательно. Но вот только совокупный госдолг Украины в июле вырос на 2,5% или на 2,04 млрд долларов до 82,4 млрд долларов. За июнь госдолг также вырос почти на два миллиарда долларов. Данные Министерства финансов Украины.
BROKER666    30.08.2019, 11:39
Оценка:  -2
BROKER666
и шо? - время погашения долговых обязательств ещё не пришло - это происходит обычно осенью... в чём проблема?
BabaYul    30.08.2019, 11:42
Оценка:  +1
BabaYul
То есть до осени деньги появятся? Ну-ну. Торопитесь, один день остался.
BROKER666    30.08.2019, 11:44
Оценка:  -2
BROKER666
валютные контракты за зерновые - товар ещё не дошёл до покупателя - как только дойдёт - начнутся платежи
BROKER666    30.08.2019, 10:49
Оценка:  +3
BROKER666
ну шо ВШИВОТА и остальные ордынцы, доблевались желчью?
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