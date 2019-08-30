Папуасы требуют независимости, их разогнали

Власти Индонезии требуют прекращения митингов и протестов.

В Индонезии вспыхнули протесты. В частности, в городе Джаяпуре протестующие папуасы устроили беспорядки. Они требовали проведения референдума о самоопределении провинций Папуа и Западное Папуа.

Об этом сообщает местный телеканал Аntara.

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Папуасы забросали камнями магазины и административные здания, а также подожгли несколько автомобилей. Протестующих разогнали силой с применением слезоточивого газа.

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал граждан к спокойствию и миру, а также “приказал принять решительные меры против анархистов и расистов“, пишут в Reuters.

Ранее сообщалось о том, что у побережья Индонезии произошло мощное землетрясение. Очаг стихии располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг, где проживают около 1,3 млн человек.

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