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Гонтареву в Лондоне сбила машина

Комментариев: 16
У пострадавшей несколько переломов.
Полиция проводит расследование
Полиция проводит расследование
depositphotos.com

Экс-председателя Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль, она получила серьезные травмы.

Об этом сообщила сама пострадавшая в комментарий LIGA.net.

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“Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центе Лондона сбила машина и я теперь в госпитале …Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую“, - сообщила Гонтарева.

По словам Гонтаревой полиция проводит расследование: это несчастный случай или “начали реализовываться угрозы“.

Как сообщалось 22 марта, журналисты показали элитные апартаменты Гонтаревой в Лондоне.

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Теги: Валерия Гонтарева, ДТП, Лондон
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Комментариев (24)
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r-efr    30.08.2019, 18:06
Оценка:  +5
r-efr
Хорошо что ещё не написала что её поезд переехал.
r-efr    30.08.2019, 18:07
Оценка:  +1
r-efr
с отрезанием головы.
bugrov3    30.08.2019, 18:05
Оценка:  +4
bugrov3
карма! попередне попереджене. сучара.
Lyonya-Space    30.08.2019, 18:03
Оценка:  +7
Lyonya-Space
Какая бооооль, какая бооооль, Аргентина-Ямайка 5:0!
Я так распереживался, что чуть не расплакался...
haarp    30.08.2019, 18:06
Оценка:  +2
haarp
а я даже пернул от горя
Voland1818    30.08.2019, 18:02
Оценка:  +4
Voland1818
Слабоватый "наезд". Надеюсь, там в больничке ей "по ошибке" не тот препарат введут, чтобы скопытилась мразь старая )))
МЕЛЬХИОР    30.08.2019, 18:03
Оценка:  -7
МЕЛЬХИОР
Она ЛИЧНО тебе что-то такое сделала, что ты желаешь ей смерти?
Voland1818    30.08.2019, 18:05
Оценка:  +3
Voland1818
Я как представитель налогоплательщиков всей
Voland1818    30.08.2019, 18:06
Оценка:  +1
Voland1818
МЕЛЬХИОР - я как и любой налогоплательщик нашей страны искренне ненавижу мразей, которые пользуют бюджет страны в своих собственных целях.
haarp    30.08.2019, 18:04
Оценка:  0
haarp
да вы что ! это было покушение от самого Путина !!
МЕЛЬХИОР    30.08.2019, 17:57
Оценка:  +3
МЕЛЬХИОР
"Травмы серьезные - переломы костей стопы." - у неё там мозги ?!?
haarp    30.08.2019, 18:02
Оценка:  +1
haarp
ножку дама на каблуках подвернула а вы смеетесь
haarp    30.08.2019, 17:56
Оценка:  -2
haarp
"Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую" - а что это евроСМИ об этом не пишут ? как никак серьезное ДТП с бывшим руководителем НацБанка эуропийского государства ? или врет шалава ?
bertal    30.08.2019, 17:53
Оценка:  +2
bertal
На фото она после полученных травм?Больше ее в Украине не увидим)))
mark_demo    30.08.2019, 17:52
Оценка:  +3
mark_demo
всем украинцем искрене жаль эту скотину
Woodbrother    30.08.2019, 17:44
Оценка:  -6
Woodbrother
Валерия Гонтарева - как антикризисный менеджер - прекрасно справилась с задачей стабилизации финансовой системы страны. Мы не рухнули в болото гиперинфляции, мы не развалили систему платежей. Страна прошла все опасности нестабильного периода стороной.
haarp    30.08.2019, 17:47
Оценка:  -1
haarp
сейчас период расцвета ?
Woodbrother    30.08.2019, 17:53
Оценка:  -5
Woodbrother
Сейчас страна по инерции еще идет в перед. Но клоун ЗЕ это быстро исправит.
МЕЛЬХИОР    30.08.2019, 18:02
Оценка:  -3
МЕЛЬХИОР
Woodbrother - 100%, хотя мне не хочится этого.... нужно с клованом что-то делать, чтобы так не призошло.
Антибес    30.08.2019, 17:08
Оценка:  +2
Антибес
Первая пошла!Надеюсь у неё начнётся тромбоэмболия и сепсис...Педриле Сахарному и его подельникам приготовиться!Ваше место в могиле на Грибовицкой мусорной свалке.
haarp    30.08.2019, 17:12
Оценка:  +1
haarp
вообщем она там остаться хочет , и будут ее ногу лечить пока Британия ей пинком под зад не даст.
Woodbrother    30.08.2019, 17:42
Оценка:  -3
Woodbrother
Антибес - такое ощущение, что из вас сейчас попрет гуано под напором. Вы там поосторожнее на своем российском оьгино. Коллеги по информационным войскам вам этого не простят .
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