Гонтареву в Лондоне сбила машина
Экс-председателя Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль, она получила серьезные травмы.
Об этом сообщила сама пострадавшая в комментарий LIGA.net.
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“Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центе Лондона сбила машина и я теперь в госпитале …Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую“, - сообщила Гонтарева.
По словам Гонтаревой полиция проводит расследование: это несчастный случай или “начали реализовываться угрозы“.
Как сообщалось 22 марта, журналисты показали элитные апартаменты Гонтаревой в Лондоне.
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Я так распереживался, что чуть не расплакался...