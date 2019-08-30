Гонтареву в Лондоне сбила машина

У пострадавшей несколько переломов.

Экс-председателя Национального банка Украины Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль, она получила серьезные травмы.

Об этом сообщила сама пострадавшая в комментарий LIGA.net.

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“Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центе Лондона сбила машина и я теперь в госпитале …Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую“, - сообщила Гонтарева.

По словам Гонтаревой полиция проводит расследование: это несчастный случай или “начали реализовываться угрозы“.

Как сообщалось 22 марта, журналисты показали элитные апартаменты Гонтаревой в Лондоне.

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