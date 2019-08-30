В МИД РФ надеются на адекватность новой Верховной Рады

В Москве рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным.

В Москве внимательно наблюдают за происходящими в Украине процессами kp.ru

Министерство иностранных дел России возлагает надежду на ответственность и адекватность новых властей в Украине. Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства в связи с началом работы Верховной Рады IX созыва и формированием нового состава Кабмина, опубликованном в пятницу, 30 августа.

"В Москве внимательно наблюдают за происходящими в Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны".

В ведомстве также отметили, что новое руководство Украины будут оценивать по практическим шагам.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен в Москву на парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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