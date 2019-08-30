Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В МИД РФ надеются на адекватность новой Верховной Рады

Комментариев: 1
В Москве рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным.
В Москве внимательно наблюдают за происходящими в Украине процессами
В Москве внимательно наблюдают за происходящими в Украине процессами
kp.ru

Министерство иностранных дел России возлагает надежду на ответственность и адекватность новых властей в Украине. Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства в связи с началом работы Верховной Рады IX созыва и формированием нового состава Кабмина, опубликованном в пятницу, 30 августа.

"В Москве внимательно наблюдают за происходящими в Украине процессами и рассчитывают, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, отвергнутого значительной частью граждан страны".

В ведомстве также отметили, что новое руководство Украины будут оценивать по практическим шагам.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский будет приглашен в Москву на парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, Москва, МИД РФ, Рада, Верховная Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Зорян_и_Шкиряк    30.08.2019, 20:59
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Зря они так! Не дождуться! )) Вон, Кива давеча уже по ТВ выступил во всей красе - даже монтировать ничего не надо.
А вообще, российской Государственной Дупе самой надо озаботиться собственным психическим здоровьем и морально-уголовным обликом своих депутатов.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь