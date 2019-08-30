Трамп ввел режим ЧС во Флориде из-за урагана
Ураган Дориан усилился до третьей степени из пяти возможных. Американский лидер полагает, что он может стать одним из крупнейших в истории США.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации во Флориде из-за урагана Дориан. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба Белого дома.
Американский лидер распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к тем средствам, которые задействуют для борьбы с последствиями стихии региональные и местные власти.
Указ президента также наделяет полномочиями по координации всех усилий по оказанию помощи пострадавшим регионам Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
Национальный центр по слежению за ураганами США ожидает, что ураган Дориан приблизится к побережью штата Флорида в понедельник 2 сентября, а до того затронет Багамские острова.
Урагану присвоена третья категория опасности (всего их пять), скорость ветра в эпицентре составляет 185 километров в час.
Here is Category 3 Hurricane #Dorian.— National Weather Service (@NWS) August 30, 2019
Life-threatening storm surge and devastating hurricane-force winds are likely along portions of the Florida east coast by early next week.
The onset of tropical storm force winds in Florida could be as early as Sunday morning.
PREPARE NOW. pic.twitter.com/KBLUWzPKNk
Напомним, Дориан - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только Барри привел к жертвам - погиб один человек.
В прошлом сезоне Флориду затронул ураган Майкл. Его жертвами стали несколько десятков человек.
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