Трамп ввел режим ЧС во Флориде из-за урагана

Ураган Дориан усилился до третьей степени из пяти возможных. Американский лидер полагает, что он может стать одним из крупнейших в истории США.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации во Флориде из-за урагана Дориан. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к тем средствам, которые задействуют для борьбы с последствиями стихии региональные и местные власти.

Указ президента также наделяет полномочиями по координации всех усилий по оказанию помощи пострадавшим регионам Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

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