Аккаунт гендиректора Twitter взломали хакеры
На странице Джека Дорси в Twitter в течение 20 минут публиковали оскорбительные сообщения.
Аккаунт одного из основателей и генерального директора соцсети Twitter Джека Дорси взломали хакеры. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба Twitter.
В компании отметили, что ведется расследование инцидента.
We're aware that @jack was compromised and investigating what happened.— Twitter Comms (@TwitterComms) August 30, 2019
Страница Дорси была взломана в пятницу днем около 16.00 по времени Восточного побережья США (23.00 по киевскому времени).
По данным The Verge, аккаунт могла взломать хакерская группа Chuckle Squad.
От лица неизвестных на странице Дорси были опубликованы более 15 твитов, в которых содержалась нецензурная лексика, а также расистские оскорбления.
Сотрудники Twitter спустя некоторое время удалили все оскорбительные твиты.
Издание напоминает, что не первый случай взлома аккаунт Дорси в Twitter. Так, в 2016 году хакерская группа OurMine взломала его страницу в соцсети и опубликовала сообщение, в котором оставила ссылку на свой сайт и надпись "проверка вашей безопасности".
Ранее хакеры получили доступ к Twitter-аккаунту полиции Лондона и начали рассылать записи с нецензурной лексикой.
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