Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Аккаунт гендиректора Twitter взломали хакеры

Комментариев: 0
На странице Джека Дорси в Twitter в течение 20 минут публиковали оскорбительные сообщения.
Джек Дорси
Джек Дорси
 
Аккаунт одного из основателей и генерального директора соцсети Twitter Джека Дорси взломали хакеры. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба Twitter.
 
В компании отметили, что ведется расследование инцидента.
 
Страница Дорси была взломана в пятницу днем около 16.00 по времени Восточного побережья США (23.00 по киевскому времени).
 
По данным The Verge, аккаунт могла взломать хакерская группа Chuckle Squad. 
 
От лица неизвестных на странице Дорси были опубликованы более 15 твитов, в которых содержалась нецензурная лексика, а также расистские оскорбления.
 
Сотрудники Twitter спустя некоторое время удалили все оскорбительные твиты.
 
Издание напоминает, что не первый случай взлома аккаунт Дорси в Twitter. Так, в 2016 году хакерская группа OurMine взломала его страницу в соцсети и опубликовала сообщение, в котором оставила ссылку на свой сайт и надпись "проверка вашей безопасности".
 
Ранее хакеры получили доступ к Twitter-аккаунту полиции Лондона и начали рассылать записи с нецензурной лексикой.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: хакеры, twitter, Взлом, хакерская атака, взлом аккаунтов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь