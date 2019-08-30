Аккаунт гендиректора Twitter взломали хакеры

На странице Джека Дорси в Twitter в течение 20 минут публиковали оскорбительные сообщения.

Аккаунт одного из основателей и генерального директора соцсети Twitter Джека Дорси взломали хакеры. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба Twitter.

В компании отметили, что ведется расследование инцидента.

We're aware that @jack was compromised and investigating what happened. — Twitter Comms (@TwitterComms) August 30, 2019

Страница Дорси была взломана в пятницу днем около 16.00 по времени Восточного побережья США (23.00 по киевскому времени).

По данным The Verge , аккаунт могла взломать хакерская группа Chuckle Squad.

От лица неизвестных на странице Дорси были опубликованы более 15 твитов, в которых содержалась нецензурная лексика, а также расистские оскорбления.

Сотрудники Twitter спустя некоторое время удалили все оскорбительные твиты.

Издание напоминает, что не первый случай взлома аккаунт Дорси в Twitter. Так, в 2016 году хакерская группа OurMine взломала его страницу в соцсети и опубликовала сообщение, в котором оставила ссылку на свой сайт и надпись "проверка вашей безопасности".

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