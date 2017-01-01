В Мексике на свалке нашли около двух тысяч фрагментов костей рук

Кости принадлежали взрослым людям, подросткам и детям, указали эксперты. Предположительно, все они были похищены.

На свалке в Мексике обнаружили страшную находку eluniversal.com.mx

На северо-западе Мексики в штате Синалоа бригада по поиску пропавших без вести обнаружила на свалке порядка двух тысяч фрагментов костей рук. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщила газета El Universal

Отмечается, что находка была сделана рядом с закрытым поселком в одном из пригородов Кульякана, столицы региона.

По оценкам экспертов, кости принадлежали взрослым людям, подросткам и детям, которые, предположительно, подвергались пыткам со стороны похитителей.

Более крупных фрагментов тел в этом районе найдено не было.

По официальным данным, число пропавших без вести мексиканцев к началу текущего года превышало 40 тысяч человек.

Напомним, в штате Морелос на обочине дороги нашли полуживого мальчика рядом с телом его отца. Местная мафия похитила их, а получив выкуп перерезала горло и бросила умирать.

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