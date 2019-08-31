Стало известно, когда начнется подготовка встречи в нормандском формате
Дипломатические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России соберутся в Берлине.
В Берлине 2 сентября состоится встреча внешнеполитических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России для организации предстоящей встречи в нормандском формате. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщило агентство Интерфакс-Украина.
По данным источника агенства, Украину будет представлять министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Андрей Ермак.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.
G7: Нормандская встреча будет в сентябре
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