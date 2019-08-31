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Стало известно, когда начнется подготовка встречи в нормандском формате

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Дипломатические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России соберутся в Берлине.
Советники глав четырех стран встретятся в Берлине
Советники глав четырех стран встретятся в Берлине

В Берлине 2 сентября состоится встреча внешнеполитических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России для организации предстоящей встречи в нормандском формате. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщило агентство Интерфакс-Украина.

По данным источника агенства, Украину будет представлять министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Андрей Ермак.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.

G7: Нормандская встреча будет в сентябре

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Теги: Германия, Берлин, подготовка, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0956    31.08.2019, 06:13
Оценка:  0
Ira0956
Путина не пригласили в Польшу, в знак протеста отказался ехать Лукашенко.
Узнав, что не едет Лукашенко, отказался от поездки Трамп.
Короче, годовщину начала Второй мировой войны отметят поляки с немцами. Они начали, им и праздновать.
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