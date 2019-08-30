Помощницу Трампа уволили за комментарии о его дочерях - СМИ

Мадлен Вестерхаут покинула свой Белый дом после неосмотрительных высказываний о детях президента США перед журналистами.

Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут вынуждена была подать заявление об уходе из-за комментариев о его дочерях Иванке и Тиффани. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщила газета Politico со ссылкой на два источника.

Как рассказали собеседники издания, пару недель назад 28-летняя Вестерхаут похвасталась в компании журналистов, что у Трампа с ней отношения лучше, чем с Иванкой и Тиффани.

Кроме того, она заявила, что американский лидер не любит фотографироваться с Тиффани, поскольку считает ее слишком полной, а также не может отличить свою дочь от других людей в толпе.

Эти высказывания прозвучали 17 августа на встрече с прессой в режиме не для печати, которую Вестерхаут и заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли провели за ужином в штате Нью-Джерси.

"Она выпила пару рюмок и разоткровенничалась с репортерами в нехарактерно неосмотрительной манере", - заявил о действиях Вестерхаут один из источников газеты.

В свою очередь представитель американской администрации обвинил участников ужина с Вестерхаут и Гидли в предании огласке как минимум части услышанного, что полностью противоречит правилам проведения таких мероприятий для прессы.

Отвечая в пятницу на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп по сути подтвердил, что Вестерхаут уволили за оглашение нежелательных подробностей, назвав ее высказывания "немного ранящими".

"Я люблю (свою дочь) Тиффани", - заверил президент.

Напомним, в июне прошлого года была уволена помощница Трампа Келли Сэдлер после ее слов о заболевании сенатора Джона Маккейна.

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