Ураган Дориан усилился до четвертой степени

Власти Багамских островов объявили эвакуацию из-за стихии, которая приближается со скоростью около 17 километров в час.

Ураган Дориан, который сформировался в Атлантическом океане и приближается к побережью штата Флорида, усилился до четвертой степени из пяти возможных. Об этом в субботу, 31 августа, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Отмечается, что максимальная скорость ветра в эпицентре составляет 215 километров в час. Ураган находится в 925 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и движется к Багамским островам.

Руководство Содружества Багамских островов распорядилось эвакуировать жителей ряда северо-западных островов архипелага, которые подвергаются наибольшему риску.

Также в ряде прибрежных районов Флориды власти предписали жителям эвакуироваться.

Согласно последним оценкам специалистов Национального центра по наблюдению за ураганами, Дориан достигнет побережья Флориды к вечеру понедельника, 2 сентября.

Ранее сообщалось, что ураган усилися до третьей степени. Президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации на территории Флориды в связи с приближением Дориана.

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