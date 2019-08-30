Испанец погиб во время традиционного забега быков

Мужчина просто наблюдал за забегом быков, но отставшее животное напало на зрителей, нанеся два смертельных удара.

В муниципалитете Куэльяр в Испании во время традиционного забега быков животное насмерть закололо мужчину, сообщает The Local

"Погиб мужчина, которого проткнул рогами бык в четверг на фестивале в Куэльяр", - говорится в сообщении.

По словам мэра, животное проткнул 61-летнего испанца в грудь и шею, травмы оказались смертельными.

Инцидент произошел во время забега быков в 155 км к северу от Мадрида. Погибший лишь наблюдал за забегом, когда один из быков отстал от остальных животных и напал на него.

Muere un hombre de unos 70 a~nos tras recibir una cornada en el quinto encierro de Cu'ellar (Segovia) https://t.co/uTuKophiqr pic.twitter.com/V8cpuygcXw — Europa Press (@europapress) August 29, 2019

Отметим, что на другом фестивале с забега быков в Памплоне в этом году погибли 8 человек и 35 пострадали.

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