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Испанец погиб во время традиционного забега быков

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Мужчина просто наблюдал за забегом быков, но отставшее животное напало на зрителей, нанеся два смертельных удара.
В муниципалитете Куэльяр в Испании во время традиционного забега быков животное насмерть закололо мужчину, сообщает The Local.
 
 
"Погиб мужчина, которого проткнул рогами бык в четверг на фестивале в Куэльяр", - говорится в сообщении.
 
По словам мэра, животное проткнул 61-летнего испанца в грудь и шею, травмы оказались смертельными.
 
Инцидент произошел во время забега быков в 155 км к северу от Мадрида. Погибший лишь наблюдал за забегом, когда один из быков отстал от остальных животных и напал на него.
 
 
Отметим, что на другом фестивале с забега быков в Памплоне в этом году погибли 8 человек и 35 пострадали.
 
Ранее сообщалось, что на "корриде" в Индии погибли два человека.
 

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Теги: Испания, видео, бык, бег быков фото
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Источник: korrespondent.net

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