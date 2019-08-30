Назначена дата суда над организаторами терактов 11 сентября

Дату суда не могли назначить с 2012 года. За организацию терактов будут судить пятерых человек.

Судебное заседание в отношении Халида Шейха Мохаммеда и еще четверых обвиняемых в организации терактов 11 сентября назначено на 11 января 2021 года, сообщает The New York Times со ссылкой на приказ, подписанный военным судьей Шейном Коэном.

Издание отмечает, что обвинители просили назначить дату суда по вопросу о смертной казни с 2012 года, но произошло это только накануне, 30 августа. В случае, если дату суда не перенесут, за восемь месяцев до старта заседаний в Кэмп-Джастис начнут выбирать судей.

По информации газеты, до начала процесса судье предстоит решить, какие доказательства будут использованы в ходе судебного разбирательства. Так, в следующем месяце начнутся заседания, в ходе которых сторона защиты попытается исключить из дела признания обвиняемых, данные агентам ФБР и ЦРУ под пытками.

Пятерых мужчин обвиняют в подготовке терактов 11 сентября 2001 года на территории США. Главным организатором считают Мохаммеда, в то время как четверо его сообщников, по версии следствия, оказывали помощь в тренировках, перемещениях и финансировании.

Пятерых мужчин задержали в Пакистане в 2002-2003 годах. После этого ЦРУ несколько лет содержало их в заключении без связи с внешним миром в секретной тюрьме, где их подвергали пыткам водой и лишали сна. В 2006 году заключенных перевели в Гуантанамо. Именно из-за злоупотреблений властей возникли сложности с назначением даты судебного заседания.

Напомним, в результате четырех терактов 11 сентября погибли 2977 человек. До сих пор останки 1111 жертв терактов не идентифицированы. За пять лет удалось определить личности лишь пяти жертв.

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